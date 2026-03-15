Канадский хоккеист сравнил цены в России и на родине

07:51, 15 марта 2026

Хоккеист «Сочи» Биттен заявил, что в России жить дешевле, чем в Канаде
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vera Davidova / Unsplash

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Уилл Биттен сравнил цены в России и на родине. Его слова приводит Legalbet.

Спортсмен отметил значительную разницу в стоимости жизни между Россией и Канадой. Он заявил, что Канада — очень дорогая страна, где цены на недвижимость и автомобили существенно выше. В России же жить гораздо дешевле, особенно в плане питания: хороший стейк здесь стоит в 2–3 раза меньше, чем на родине хоккеиста, а обед обходится в «смешные деньги».

Хоккеист выступает в России с 2024 года. До этого он играл в низших американских лигах.

Ранее канадский хоккеист московского «Динамо» Дилан Сикура сравнил уровень безопасности в России и США. По мнению игрока, в России гораздо безопаснее.

