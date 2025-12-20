Канадский хоккеист «Динамо» сравнил уровень безопасности в России и США

Канадский хоккеист «Динамо» Сикура: В России гораздо безопаснее, чем в США

Канадский хоккеист московского «Динамо» Дилан Сикура сравнил уровень безопасности в России и США. Его цитирует «Чемпионат».

Сикура заявил, что в России гораздо безопаснее, чем в США. Канадец отметил, что он и его жена могут чувствовать себя спокойно даже во время поздних прогулок и поездок в метро. «По моему мнению, Россия славится именно этим — чистотой и безопасностью городов, особенно такого большого, как Москва», — сказал хоккеист.

Спортсмен живет неподалеку от арены «Динамо». По его словам, они с женой любят ездить в центр Москвы и проводить там время. «Нам нравится спускаться в метро и ехать несколько остановок до Красной площади, а там просто погулять и пообедать где-нибудь поблизости. Это наш любимый маршрут выходного дня», — признался он.

Сикура выступает за «Динамо» с 2024 года. До этого он играл за другой клуб Континентальной хоккейной лиги — челябинский «Трактор». Ранее канадец защищал цвета нескольких команд Национальной хоккейной лиги: «Чикаго Блэкхокс», «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш».