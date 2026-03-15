Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:22, 15 марта 2026Мир

Консульство России в иранском городе приостановило работу

Консульство России в Исфахане приостановило работу
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock / Fotodom  

Консульство России в иранском городе Исфахане приостановило работу. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

«В связи с текущей ситуацией Генконсульство России в Исфагане временно приостанавливает свою работу», — говорится в сообщении.

В МИД пообещали, что о возобновлении консульского приема сообщат дополнительно.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok