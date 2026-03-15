Консульство России в иранском городе приостановило работу

Консульство России в иранском городе Исфахане приостановило работу. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

«В связи с текущей ситуацией Генконсульство России в Исфагане временно приостанавливает свою работу», — говорится в сообщении.

В МИД пообещали, что о возобновлении консульского приема сообщат дополнительно.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.