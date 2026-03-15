Лепс раскрыл одно свое желание

Лепс мечтает о еще одной дочери и сыне

Народный артист России Григорий Лепс в разговоре с РИА Новости раскрыл одну свою заметную мечту — вновь стать отцом.

Музыкант отметил, что он обязательно хочет еще двоих детей — девочку и мальчика.

«С кем — пока не знаю. Бог даст, пошлет кого-нибудь», — добавил Лепс.

До этого Григорий Лепс высказался по поводу завершения своей музыкальной карьеры. А также намекнул на причину расставания со своей 20-летней возлюбленной Авророй Кибой, отметив, что их отношения могут быть возобновлены.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила о желании родить ребенка от своего молодого партнера, с которым провела отпуск на Мальдивах.