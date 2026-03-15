14:26, 15 марта 2026

Лыжник Голубков поделился ожиданиями от церемонии закрытия Паралимпиады

Владислав Уткин

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Российский лыжник Иван Голубков поделился ожиданиями от церемонии закрытия Паралимпиады. Об этом сообщает ТАСС.

«Я рад, что стал знаменосцем. Спасибо за эту возможность. Буду махать флагом. Я бы в любом случае поехал на закрытие, потому что первый раз на Паралимпиаде. На открытие не поехали, но на закрытии нужно быть, прочувствовать все вживую», — сказал Голубков.

Голубков будет знаменосцем сборной России вместе с горнолыжницей Варварой Ворончихиной. На зимней Паралимпиаде-2026 лыжник завоевал две золотые медали в гонках на 10 и 20 километров. С победой в первой из этих гонок он поздравил президента РФ Владимира Путина. Ворончихина завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортина д`Ампеццо. В ней принимают участие шесть спортсменов из России, они соревнуются с флагом и гимном.

