Лыжник Голубков поделился ожиданиями от церемонии закрытия Паралимпиады

Лыжник Голубков понесет флаг России на церемонии закрытия Паралимпиады

Российский лыжник Иван Голубков поделился ожиданиями от церемонии закрытия Паралимпиады. Об этом сообщает ТАСС.

«Я рад, что стал знаменосцем. Спасибо за эту возможность. Буду махать флагом. Я бы в любом случае поехал на закрытие, потому что первый раз на Паралимпиаде. На открытие не поехали, но на закрытии нужно быть, прочувствовать все вживую», — сказал Голубков.

Голубков будет знаменосцем сборной России вместе с горнолыжницей Варварой Ворончихиной. На зимней Паралимпиаде-2026 лыжник завоевал две золотые медали в гонках на 10 и 20 километров. С победой в первой из этих гонок он поздравил президента РФ Владимира Путина. Ворончихина завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортина д`Ампеццо. В ней принимают участие шесть спортсменов из России, они соревнуются с флагом и гимном.