23:46, 15 марта 2026

Международная федерация гимнастики назвала сенсацией выступление россиянки

Международная федерация гимнастики назвала сенсацией выступление Каюмовой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Международная федерация гимнастики

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) оценила выступление российской гимнастки Миланы Каюмовой на этапе Кубка мира в турецкой Анталье. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В World Gymnastics назвали выступление 15-летней спортсменки сенсацией. К посту они приложили фото гимнастки.

Каюмова завоевала золото в упражнениях на разновысоких брусьях, а также победила на бревне.

Международная федерация гимнастики допустила россиян на турниры в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Изначально российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в соревнованиях из-за необоснованных отказов в допуске на них специального комитета федерации. Однако позднее они пересмотрели решение и вернулись на международную арену.

