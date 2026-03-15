На Украине пожаловались на проблемы с тренерами

В Украинской федерации гимнастики пожаловались на проблемы с тренерами

Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова пожаловалась на проблемы с тренерами. Ее слова приводит «Чемпион».

Захарова резко раскритиковала зарплатную политику Министерства молодежи и спорта, из-за которой страна теряет квалифицированных тренеров. По ее мнению, специалисты получают всего 20 тысяч гривен (около 400–450 евро), что вынуждает их искать работу за рубежом.

Захарова подчеркнула: «У нас не созданы условия для комфортной работы с достойной зарплатой. Если тренеру предлагают 5 тысяч евро в другой стране, то кем он должен быть, чтобы отказаться? Скоро будет некому работать — мы теряем тренерский потенциал». Она отметила отсутствие законов для удержания кадров и призвала министерство пересмотреть подход.

Ранее старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин тайно покинул страну. Он переехал работать в Белоруссию.