21:48, 15 марта 2026

На Украине пожаловались на проблемы с тренерами

Андрей Стрельцов

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова пожаловалась на проблемы с тренерами. Ее слова приводит «Чемпион».

Захарова резко раскритиковала зарплатную политику Министерства молодежи и спорта, из-за которой страна теряет квалифицированных тренеров. По ее мнению, специалисты получают всего 20 тысяч гривен (около 400–450 евро), что вынуждает их искать работу за рубежом.

Захарова подчеркнула: «У нас не созданы условия для комфортной работы с достойной зарплатой. Если тренеру предлагают 5 тысяч евро в другой стране, то кем он должен быть, чтобы отказаться? Скоро будет некому работать — мы теряем тренерский потенциал». Она отметила отсутствие законов для удержания кадров и призвала министерство пересмотреть подход.

Ранее старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин тайно покинул страну. Он переехал работать в Белоруссию.

    Последние новости

    В России сообщили о тревоге Зеленского из-за действий ЕС

    В Иране назвали число задержанных шпионов

    В США допустили проведение точечной наземной операции в Иране

    Стало известно о нежелании Зеленского пускать нефть по трубопроводу «Дружба»

    На Украине пожаловались на проблемы с тренерами

    В России заявили о переходе стратегической инициативы на Ближнем Востоке к Ирану

    Стало известно об отказе Франции в возможности принять участие в переговорах по Украине

    Зеленский дал совет США и странам Ближнего Востока

    Россиянам объяснили опасность оплаты переводом по номеру телефона

    Командиров ВСУ уличили в незаконной продаже оружия

    Все новости
