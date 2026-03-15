10:15, 15 марта 2026

Названо неожиданное последствие конфликта на Ближнем Востоке для России

Из-за конфликта на Ближнем Востоке в России начали дорожать видеокарты
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Из-за военной операции США и Израиля против Ирана в России начали дорожать видеокарты. Неожиданное последствие военного противостояния назвало издание Baza в Telegram.

Уточняется, что с конца февраля цены на эти товары увеличились примерно на 30 процентов. В качестве одной из причин называется удорожание логистики. Издание подчеркнуло, что видеокарты везут из Азии по морю, один из основных путей пролегает через Аравийское море. Торговые суда идут через Красное море и Ормузский пролив. «Из-за конфликта вокруг Ирана в регионе судоходные компании повышают тарифы на перевозки, растет стоимость страхования грузов, часть маршрутов удлиняется, а Ормузский пролив вовсе перекрыт», — говорится в сообщении.

Кроме того, отметила Baza, Израиль считается одним из самых важных центров разработки микросхем для видеокарт. Во время же конфликта на Ближнем Востоке работа компаний, создающих эти элементы видеокарт, переводится в аварийный режим, из-за чего удается произвести меньше микросхем.

Наконец, добавило издание, продавцы могут повышать цену на товар заранее, опасаясь дефицита. Baza подчеркнула, что в случае, если конфликт на Ближнем Востоке продолжится, то видеокарты могут подорожать еще сильнее.

Ранее издание Steigan заявило, что Западу грозят серьезные последствия из-за войны с Ираном. В материале отмечалось, что этот конфликт «открыл врата в ад».

