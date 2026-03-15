17:00, 15 марта 2026Мир

Орбан заявил, что Евросоюз готовится к войне
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Евросоюз (ЕС) готовится к войне, и появление европейских солдат на Украине является вопросом времени. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, чьи слова приводит РИА Новости.

Он объяснил, что Брюссель взялся за войну на Украине и переключился на военную экономику.

«Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», — сказал политик.

Премьер также подчеркнул, что обязуется сохранить Венгрию островом безопасности и спокойствия в мире.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что пока Виктор Орбан является премьером Венгрии, Киев не вступит в Евросоюз, и ни один венгерский солдат не отправится на Украину.

    Последние новости

    Военкор прокомментировал грубый отказ Ушакова приехавшим в Москву советникам Макрона

    Число жертв израильских ударов по Ливану выросло

    Глава МАГАТЭ заявил о глубоком кризисе ООН

    Названы сроки появления на дорогах и тротуарах одного города в России арендных самокатов

    Россиянам раскрыли простые способы выглядеть дороже

    Орбан заявил о готовящемся к войне ЕС

    В подмосковной больнице пожаловались на нашествие клопов

    В США назвали сроки завершения конфликта с Ираном

    Сборная России заняла третье место на Паралимпиаде-2026

    Власти сообщили о пострадавших при ударе ВСУ по росийскому региону

    Все новости
