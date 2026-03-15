Последствия войны в Иране описали американским высказыванием

Пушков: США придется испытать кратковременную боль из-за конфликта с Ираном

Сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что американские телеканалы описывают последствия войны в Иране для США высказыванием short pain for a long gain. Оно означает «кратковременную боль ради долгосрочного выигрыша», пояснил он в своем Telegram-канале.

«Уже ясно, что [президент США Дональд] Трамп ввязался в войну не только без ясного плана действий, но и без внятной стратегии выхода из войны, кроме смены режима и полной капитуляции Ирана. А потому утрата контроля над военным конфликтом была лишь вопросом времени», — написал Пушков.

По его словам, основные СМИ Соединенных Штатов продолжают убеждать население, что их страна побеждает и вскоре конфликт закончится.

«Есть также информация, что глава Комитета начальников штабов США, генерал [Дэн] Кейн пытался отговорить Трампа от начала войны, но не преуспел», — продолжил российский сенатор. Он предположил, что профессиональный военачальник заранее знал, с каким противником столкнется Вашингтон в лице Тегерана.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) писала, что перед началом войны председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупреждал Трампа о вероятности блокировки Ормузского пролива. Разведка допускала, что Иран способен перекрыть мировую «нефтяную артерию», используя мины, беспилотники и ракеты.