Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:47, 15 марта 2026Мир

Появились подробности о следующем этапе переговоров по Украине

ТАСС: Даты проведения следующего раунда переговоров по Украине не определены
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Handout / Reuters

Даты проведения следующего раунда трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США по украинскому урегулированию пока не определены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Пока не определено, информации по датам нет», — заявил собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в переговорах по урегулированию украинского конфликта наступила пауза из-за того, что у США сейчас другие приоритеты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по Украине превратились в «Санта-Барбару» на фоне конфликта США с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok