Появились подробности о следующем этапе переговоров по Украине

ТАСС: Даты проведения следующего раунда переговоров по Украине не определены

Даты проведения следующего раунда трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США по украинскому урегулированию пока не определены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Пока не определено, информации по датам нет», — заявил собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в переговорах по урегулированию украинского конфликта наступила пауза из-за того, что у США сейчас другие приоритеты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по Украине превратились в «Санта-Барбару» на фоне конфликта США с Ираном.