Michel Kataná: Шоколадный и бежевый цвета делают образ визуально дороже

Россиянам раскрыли простые способы выглядеть дороже с помощью одежды. Комментарий на эту тему в «Ленту.ру» поступил от арт-директора бренда Michel Kataná Натальи Семеновой.

Модный эксперт перечислила цвета, которые делают образ визуально дороже. В первую очередь она призвала читателей обратить внимание на бежевые и кремовые оттенки, поскольку такая одежда выглядит «дорого» даже без логотипов.

Кроме того, в подборку попали вещи в цвете «глубокий шоколад». «Они выглядят дороже черного по нескольким причинам: глубже и сложнее визуально, лучше раскрывают текстуру ткани, мягче взаимодействуют с кожей. Шоколад особенно хорошо работает в пальто, костюмах, трикотаже и кожаных изделиях», — пояснила собеседница издания.

Кроме того, россиянам порекомендовали присмотреться к винному цвету, а также тотально монохромным нарядам.

Монохром — это главный язык гардеробов старых европейских домов и интеллектуальных брендов. Когда весь образ строится в одном оттенке, будь то кремовый, шоколадный или винный, то создается визуальная глубина и ощущение продуманности Наталья Семенова

В январе также были названы самые модные цвета одежды на весну. По словам редакторов Vogue, в грядущих теплых сезонах в тренде окажется нежно-розовый оттенок, который можно сочетать с шоколадным, хаки, серым, черным и красным. Подобные образы продемонстрировали на подиумах, например, бренды Gucci, Valentino, Alaïa и Balenciaga.