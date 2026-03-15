Российский турист потратил в Дубае сотни тысяч рублей из-за конфликта в Иране

02:19, 15 марта 2026

Российский турист потратил в Дубае 440 тысяч рублей из-за конфликта в Иране
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский турист из-за отмены рейса в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке потратил более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина потратил 440 тысяч рублей на проживание и питание. «Групповым туристам гостиницу оплатили, а нам пришлось заселяться за свой счет. Причем даже за свои деньги пришлось пробиваться в гостиницу с боем: отстояли огромную очередь [на заселение]», — рассказал он. Турист также сообщил, что отдых в ОАЭ незапланированно увеличился на десять дней.

Ранее сообщалось, что иранский дрон врезался в небоскреб Marina в Дубае. Спасатели начали эвакуацию людей. По некоторым данным, обломки рухнули на мост Дубай-Хиллс и подожгли машину.

Перед прилетом беспилотника жителей ОАЭ предупредили об угрозе ракетных атак.

