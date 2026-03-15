Сийярто: Правительство Венгрии не сможет сформировать украинский актер

Правительство Венгрии не сможет сформировать украинский актер, играющий на рояле и размахивающий руками. Об этом, имея ввиду Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, чьи слова приводит РИА Новости.

«Украинский актер, по телевизору играющий на пианино и размахивающий обеими руками, не сможет насильно сформировать правительство в Венгрии», — пояснил он.

Сийярто отметил, что Киев заинтересован в победе венгерской оппозиции на парламентских выборах, так как она одобрит отправку денег на Украину и ее вступление в Евросоюз.

Ранее Сийярто заявил, что пока Виктор Орбан является премьером Венгрии, Киев не вступит в Евросоюз, и ни один венгерский солдат не отправится на Украину.