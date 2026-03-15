Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили за ночь 170 БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 15 марта, сбили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 21:00 14 марта по 7:00 15 марта.

«(БПЛА были сбиты) над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республик Адыгея, Крым, акваторией Черного Моря и Московского региона», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее средства ПВО России за день сбили более 60 БПЛА, летевших на Москву. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года.