США обратятся за энергоресурсами к союзнику России

Политолог Коктыш: Из-за кризиса США попытаются купить нефтепродукты у Белоруссии

Из-за кризиса, вызванного конфликтом с Ираном, США могут попытаться договориться о закупке оказавшихся в дефиците энергоресурсов в ходе переговоров с Белоруссией, которую называют главным союзником России. Такое предположение выдвинул профессор МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш в разговоре с «Известиями».

«США оказались в кризисной ситуации из-за иранской войны и перебоев с поставками углеводородов. Не исключаю, что посланник [главы Белого дома] попытается договориться о закупках нефтепродуктов, которые производятся на белорусских НПЗ», — объяснил политолог.

По его словам, Минск в таком случае воспользуется уязвимостью обратившихся к нему американцев и потребует ответных уступок. Однако что конкретно это могло бы быть — предположить сложно.

Ранее Соединенные Штаты пообещали вернуть антироссийские санкции к прежнему формату после решения ослабить их на фоне кризиса, вызванного конфликтом с Ираном. Однако сначала цены на энергоресурсы должны стабилизироваться.