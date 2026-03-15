04:04, 15 марта 2026Мир

США обратятся за энергоресурсами к союзнику России

Политолог Коктыш: Из-за кризиса США попытаются купить нефтепродукты у Белоруссии
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

Из-за кризиса, вызванного конфликтом с Ираном, США могут попытаться договориться о закупке оказавшихся в дефиците энергоресурсов в ходе переговоров с Белоруссией, которую называют главным союзником России. Такое предположение выдвинул профессор МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш в разговоре с «Известиями».

«США оказались в кризисной ситуации из-за иранской войны и перебоев с поставками углеводородов. Не исключаю, что посланник [главы Белого дома] попытается договориться о закупках нефтепродуктов, которые производятся на белорусских НПЗ», — объяснил политолог.

По его словам, Минск в таком случае воспользуется уязвимостью обратившихся к нему американцев и потребует ответных уступок. Однако что конкретно это могло бы быть — предположить сложно.

Ранее Соединенные Штаты пообещали вернуть антироссийские санкции к прежнему формату после решения ослабить их на фоне кризиса, вызванного конфликтом с Ираном. Однако сначала цены на энергоресурсы должны стабилизироваться.

    Последние новости

    «Санкции вернутся». Трамп пообещал снова ввести ограничительные меры против России, но назвал необходимое для этого условие

    В России захотели ввести зарплату для мам

    Финляндию вознамерились снабдить ядерным оружием ради сдерживания России

    ВСУ атаковали ракетами российский регион

    США обратятся за энергоресурсами к союзнику России

    В Иране высмеяли Зеленского за самоуверенность

    Трамп сравнил Путина и Зеленского

    Назван средний возраст заболевания раком в России

    Трамп назвал Зеленского «последним человеком» в одном вопросе

    Захарова сравнила Западную Европу с персонажем из сказки Андерсена

    Все новости
