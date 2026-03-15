Стали известны подробности исчезновения мужчины на месте пропажи семьи Усольцевых

Shot: Пропавший в Красноярском крае мужчина хотел взять с собой собаку

55-летний Виктор Потаенков, пропавший в тайге Красноярского края на месте пропажи семьи Усольцевых, хотел взять с собой собаку. Подробности раскрыло издание Shot в MAX.

По данным издания, Потаенков ранее служил в спецназе. Отмечается, что в день исчезнования, 9 марта, у мужчины отменилась тренировка, и он собирался на прогулку с собакой, однако в последний момент передумал брать питомца. При этом, как стало известно Shot, Потаенков часто ходил в походы и был к ним подготовлен.

Исчезновение Потаенкова заметил его друг, позвонивший приятелю несколько раз и не получивший ответа. Тогда он обратился в полицию. Также уточняется, что 10 марта мужчина должен был встречать жену в аэропорту, однако он там не появился.

Издание подчеркнуло, что мужчину ищут седьмые сутки. К поискам привлекли 35 добровольцев, поисковый отряд «Азимут» и сотрудников МЧС. Уточняется, что следы Потаенкова пытаются обнаружить как на туристических маршрутах, так и в диких местах. Основная версия его пропажи — травма, уточняется в сообщении.

О том, что Потаенков пропал, стало известно 11 марта. Уточнялось, что он ушел в поход по национальному парку «Красноярские Столбы», где осенью 2025 года пропала семья Усольцевых.

В сентябре 2025 года супруги Усольцевы с пятилетней дочери ушли в однодневный поход в Красноярском крае и пропали. Сведения о том, что были найдены их останки, опровергли.