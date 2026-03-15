Россия
15:48, 15 марта 2026Россия

Стало известно о риске живущего в России отца главкома ВСУ остаться без лечения

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Отец главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Станислав рискует остаться без лечения в подмосковной частной клинике, так как у его семьи заканчиваются деньги на реабилитацию. Об этом пишет Mash в Telegram.

Издание напомнило, что Сырский-старший восстанавливается в клинике с июня 2025 года. Его сын Олег оплачивает одноместную палату стоимостью 40,5 тысячи рублей в сутки. В эту сумму входят занятия лечебной физкультурой, физиотерапия и трехразовое питание. Месяц нахождения 86-летнего пенсионера в медучреждении обходится его семье больше чем в миллион рублей.

До этого пожилой отец главкома ВСУ лечился в Европейском медицинском центре.

Mash также обратил внимание, что в 2025 году Александр Сырский получил к своему окладу прибавку в размере 20 миллионов гривен, что равняется примерно 36 миллионам рублей.

Ранее сообщалось, что состояние Сырского-старшего ухудшилось. Мужчина перестал узнавать родных и почти не двигается. Врачи ежедневно пытаются поставить его на ноги, надевая специальную обувь и помогая разработать опорно-двигательный аппарат.

О болезни Станислава Сырского стало известно летом 2025 года. Согласно опубликованным в ноябре данным, у отца главкома ВСУ выявили доброкачественное новообразование, а также болезнь Альцгеймера, астму и болезнь Паркинсона.

В июле Александр Сырский отправил родителям миллион рублей на лечение в Москве, однако его брат заявил, что ему «плевать на деньги» брата, так как из-за родственника их семью считают врагами.

