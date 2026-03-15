Трамп не захотел заключать сделку с Ираном

Трамп заявил, что не хочет заключать сделку с Ираном из-за неподходящих условий

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет заключать сделку с Ираном из-за неподходящих условий. Его слова передает NBC News.

«Иран хочет заключить сделку, а я пока не хочу ее заключать, потому что условия недостаточно хороши», — заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что любые договоренности между Соединенными Штатами и Ираном должны быть надежными.

Ранее американский сенатор Крис Мерфи, участвующий в закрытых встречах Пентагона и Белого дома, сделал тревожное заявление о Трампе. По мнению политика, президент Соединенных Штатов потерял контроль над военной операцией против Ирана, недооценив его возможности.

До этого финское издание Ilta-Sanomat со ссылкой на экспертов назвало ошибки Трампа в войне против Ирана. Самой большой из них сочли сам факт начала военной операции.