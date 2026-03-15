17:50, 15 марта 2026Мир

В Будапеште прошел Марш мира в поддержку кабмина во главе с Орбаном

Никита Абрамов
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Будапеште прошел «Марш мира» в поддержку кабмина во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятия организовали в поддержку политики правительства Венгрии, которое не будет предоставлять военную помощь Украине, несмотря на угрозы и шантаж со стороны ее президента Владимира Зеленского.

Колонна демонстрантов растянулась почти на километр. Жители прошли по центральным районам города и пришли к зданию национального парламента.

Ранее Орбан заявил, что Европа не сможет преодолеть энергетический кризис без российской нефти, и обвинил Киев в продолжении блокады нефтепровода «Дружба». При этом он призвал соотечественников присоединиться к маршу, чтобы дать отпор «украинскому шантажу».

    Последние новости

    Представители Франции приезжали в Россию с предложением по Украине. Почему они получили грубый отказ от помощника Путина?

    Израиль назвал сроки операции против Ирана

    Глава МАГАТЭ согласился с Россией по вопросу ядерного оружия

    Дипломат указал на одну из главных опасностей ближневосточного конфликта

    Стала известна судьба российского капитана с задержанного властями Швеции танкера

    Ким Чен Ын c подросшей дочерью попали на видео во время испытания ракет

    В России объяснили причину жесткого отказа Ушакова французским дипломатам

    В Будапеште прошел Марш мира в поддержку кабмина во главе с Орбаном

    США переложили задачу охраны судов в Ормузском проливе на другие страны

    Журова оценила участие России в Паралимпиаде с флагом и гимном

    Все новости
