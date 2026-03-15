В Будапеште прошел Марш мира, поддерживающий кабмин во главе с Орбаном

В Будапеште прошел «Марш мира» в поддержку кабмина во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятия организовали в поддержку политики правительства Венгрии, которое не будет предоставлять военную помощь Украине, несмотря на угрозы и шантаж со стороны ее президента Владимира Зеленского.

Колонна демонстрантов растянулась почти на километр. Жители прошли по центральным районам города и пришли к зданию национального парламента.

Ранее Орбан заявил, что Европа не сможет преодолеть энергетический кризис без российской нефти, и обвинил Киев в продолжении блокады нефтепровода «Дружба». При этом он призвал соотечественников присоединиться к маршу, чтобы дать отпор «украинскому шантажу».