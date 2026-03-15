Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:00, 15 марта 2026Мир

В ЕС назвали катастрофой потерю интереса США к конфликту на Украине

FT: Потеря США интереса к конфликту на Украине грозит Киеву катастрофой
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Потеря США интереса к конфликту на Украине грозит Киеву катастрофическими последствиями. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе.

«Ближний Восток сильно переориентировал политическое внимание. Для нас и Украины это катастрофа», — заявил собеседник издания.

Другой источник сообщил, что в результате фокусировки Белого дома на конфликте с Ираном переговоры по Украине зашли в тупик. «Необходимо вдохнуть новую жизнь в этот формат», — считает он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война на Ближнем Востоке может привести к проблемам с поставками ракет для систем противовоздушной обороны. По его словам, в качестве альтернативы рассматриваются европейские комплексы SAMP/T.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали визита представителей Франции в Россию

    Стало известно о новых сбитых у Москвы БПЛА

    Неизвестные напали на женщину-судью и жестоко ее избили

    Движение грузовиков запретили в одном из регионов России

    Минобороны раскрыло подробности об отражении налета ВСУ на Россию

    В ЕС назвали катастрофой потерю интереса США к конфликту на Украине

    В Европе осудили один вид помощи Украине

    Еще две футболистки сборной Ирана вернулись на родину из Австралии

    Системы ПВО сбили еще два БПЛА на подлете к Москве

    Первый удар по американской базе дроном на оптоволокне сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok