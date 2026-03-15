В ЕС назвали серьезное последствие конфликта на Ближнем Востоке для Украины

Financial Times: Задержка поставок оружия из США серьезно отразится на Украине

Задержка поставок оружия из США, вызванная конфликтом на Ближнем Востоке, серьезно отразится на Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе.

Как следует из материала, страны объединения поставили в известность, что поставки оружия США, включая средства противовоздушной обороны, будут задержаны, так как Вашингтон отдает приоритет покупателям на Ближнем Востоке. «[Это] имеет сложные последствия для Киева», — подчеркивается в статье.

Собеседники издания также назвали сложившуюся из-за смены интересов США ситуацию катастрофической. По их словам, это завело в тупик переговоры по Украине, в которые «необходимо вдохнуть новую жизнь».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война на Ближнем Востоке может привести к проблемам с поставками ракет для систем противовоздушной обороны. По его словам, в качестве альтернативы рассматриваются европейские комплексы SAMP/T.