15:16, 15 марта 2026Мир

В ЕС назвали серьезное последствие конфликта на Ближнем Востоке для Украины

Financial Times: Задержка поставок оружия из США серьезно отразится на Украине
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Matt Rourke / AP

Задержка поставок оружия из США, вызванная конфликтом на Ближнем Востоке, серьезно отразится на Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе.

Как следует из материала, страны объединения поставили в известность, что поставки оружия США, включая средства противовоздушной обороны, будут задержаны, так как Вашингтон отдает приоритет покупателям на Ближнем Востоке. «[Это] имеет сложные последствия для Киева», — подчеркивается в статье.

Собеседники издания также назвали сложившуюся из-за смены интересов США ситуацию катастрофической. По их словам, это завело в тупик переговоры по Украине, в которые «необходимо вдохнуть новую жизнь».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война на Ближнем Востоке может привести к проблемам с поставками ракет для систем противовоздушной обороны. По его словам, в качестве альтернативы рассматриваются европейские комплексы SAMP/T.

