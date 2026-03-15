14:58, 15 марта 2026

В Европе осудили один вид помощи Украине

Политик Филиппо осудил решение Макрона передать Киеву систему ПРО SAMP/T
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Флориан Филиппо. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине партию систем противоракетной обороны (ПРО) SAMP/T. Об этом он высказался на своей странице в соцсети X.

«Видимо, у Франции много денег и военных ресурсов. Хватит. Ни одного евро, ни одной единицы оружия Украине», — высказался европейский политик об одном из видов помощи Украине.

Ранее стало известно, что Киев ждет, что Париж передаст ему рекордное количество управляемых бомб AASM Hammer. Уточняется, что также Франция передаст Украине истребители Mirage 2000.

В феврале сообщалось, что союзники Украины планирует поставить ей сотни самолетов. Отмечалось, что речь шла в том числе о многоцелевых истребителях Gripen.

    Последние новости

    Раскрыты детали визита представителей Франции в Россию

    Стало известно о новых сбитых у Москвы БПЛА

    Неизвестные напали на женщину-судью и жестоко ее избили

    Движение грузовиков запретили в одном из регионов России

    Минобороны раскрыло подробности об отражении налета ВСУ на Россию

    В ЕС назвали катастрофой потерю интереса США к конфликту на Украине

    В Европе осудили один вид помощи Украине

    Еще две футболистки сборной Ирана вернулись на родину из Австралии

    Системы ПВО сбили еще два БПЛА на подлете к Москве

    Первый удар по американской базе дроном на оптоволокне сняли на видео

    Все новости
