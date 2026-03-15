В Европе осудили один вид помощи Украине

Политик Филиппо осудил решение Макрона передать Киеву систему ПРО SAMP/T

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине партию систем противоракетной обороны (ПРО) SAMP/T. Об этом он высказался на своей странице в соцсети X.

«Видимо, у Франции много денег и военных ресурсов. Хватит. Ни одного евро, ни одной единицы оружия Украине», — высказался европейский политик об одном из видов помощи Украине.

Ранее стало известно, что Киев ждет, что Париж передаст ему рекордное количество управляемых бомб AASM Hammer. Уточняется, что также Франция передаст Украине истребители Mirage 2000.

В феврале сообщалось, что союзники Украины планирует поставить ей сотни самолетов. Отмечалось, что речь шла в том числе о многоцелевых истребителях Gripen.

