19:12, 15 марта 2026Мир

В Иране высказались о судьбе обогащенного урана после ударов Израиля и США

Аракчи: После ударов обогащенный уран находится под обломками
Запасы обогащенного урана, которым располагал Иран, после атак Израиля и США оказались под обломками ядерного объекта. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в интервью американскому телеканалу CBS.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, возможность извлечь уран из-под завалов есть, но только под строгим контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). При этом министр подчеркнул, что в настоящее время у Ирана нет действующей ядерной программы и планов по извлечению урана из-под обломков.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин во время разговора со своим американским коллегой предложил вывезти уран из Ирана в Россию.

