В России директора школы осудят из-за засунувших в рот девочке туалетный ершик подростков

В Приморье директора школы осудят после издевательств подростков на ученицей

В Приморском крае осудят директора одной из школ города Спасска-Дальнего, где подростки издевались над восьмилетней девочкой. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram.

Директор обвиняется по уголовной статье о халатности. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. Все материалы направлены в суд.

О скандальном инциденте в школе №12 города Спасск-Дальний стало известно осенью 2025 года. Сообщалось, что подростки засунули девочке из второго класса в рот туалетный ершик. Как выяснили журналисты, старшие ученицы затащили ребенка в туалет во время перемены и попытались задушить, не давая позвать взрослых.

Когда история получила общественный резонанс, мэр Олег Митрофанов назвал ее выдумкой, что вызвало недовольство горожан, обвинивших его в попытке «гасить бдительность людей, призывая быть тактичнее».