10:18, 15 марта 2026

В России директора школы осудят из-за засунувших в рот девочке туалетный ершик подростков

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Kopyov / Shutterstock / Fotodom  

В Приморском крае осудят директора одной из школ города Спасска-Дальнего, где подростки издевались над восьмилетней девочкой. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram.

Директор обвиняется по уголовной статье о халатности. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. Все материалы направлены в суд.

О скандальном инциденте в школе №12 города Спасск-Дальний стало известно осенью 2025 года. Сообщалось, что подростки засунули девочке из второго класса в рот туалетный ершик. Как выяснили журналисты, старшие ученицы затащили ребенка в туалет во время перемены и попытались задушить, не давая позвать взрослых.

Когда история получила общественный резонанс, мэр Олег Митрофанов назвал ее выдумкой, что вызвало недовольство горожан, обвинивших его в попытке «гасить бдительность людей, призывая быть тактичнее».

    Последние новости

    Стало известно о тупике в посредничестве США по Украине

    Москвичам пригрозили тюрьмой за подглядывания за соседями

    В Госдуме предложили способ сэкономить на коммунальных платежах

    Больше 10 человек пострадали при столкновении трамваев в Москве

    В России директора школы осудят из-за засунувших в рот девочке туалетный ершик подростков

    Названо неожиданное последствие конфликта на Ближнем Востоке для России

    Главному тренеру «Балтики» посоветовали обратиться к врачу

    В России вспомнили предсказание Жириновского о годе начала третьей мировой войны

    В Крыму примут новые решения по активам украинских олигархов

    Москвичам пообещали рекордное тепло

    Все новости
