15:40, 15 марта 2026

В России назвали Зеленского токсичной фигурой для Лондона и Вашингтона

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Владимир Зеленский стало токсичной фигурой для Лондона и Вашингтона, из-за того, что он вызывает между ними разногласия. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, чьи слова приводит ТАСС.

«Зеленский осознает, что стал довольно токсичной фигурой, которая вызывает разногласия между Лондоном и Вашингтоном, скопил очень много негатива», — сказал он.

По его мнению, Зеленский, чтобы остаться у власти, демонстрирует верность сторонникам «войны до последнего украинца в Европе». Барбашов также отметил, что Зеленский уверен в том, что внешние европейские силы и внутренняя оппозиция в США не дадут президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу отказаться от поддержки Киева.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что задержка поставок оружия из США, вызванная конфликтом на Ближнем Востоке, серьезно отразится на Украине.

    Последние новости

    Раскрыты детали визита представителей Франции в Россию

    Стало известно о риске живущего в России отца главкома ВСУ остаться без лечения

    Полковник оценил силы «Азова» против ВС России в зоне СВО

    Российская лыжница стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады

    Пушилин высказался о продвижении ВС России к Славянску

    Еще один стратегически важный пролив пригрозили перекрыть

    Миллер сообщил о сложностях для закачки газа в странах ЕС

    В России назвали Зеленского токсичной фигурой для Лондона и Вашингтона

    Киевский вокзал в Москве предложили переименовать

    Врач предупредила о таящейся в молоке скрытой угрозе

    Все новости
