Депутат Барбашов назвал Зеленского токсичным для Лондона и Вашингтона

Владимир Зеленский стало токсичной фигурой для Лондона и Вашингтона, из-за того, что он вызывает между ними разногласия. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, чьи слова приводит ТАСС.

«Зеленский осознает, что стал довольно токсичной фигурой, которая вызывает разногласия между Лондоном и Вашингтоном, скопил очень много негатива», — сказал он.

По его мнению, Зеленский, чтобы остаться у власти, демонстрирует верность сторонникам «войны до последнего украинца в Европе». Барбашов также отметил, что Зеленский уверен в том, что внешние европейские силы и внутренняя оппозиция в США не дадут президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу отказаться от поддержки Киева.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что задержка поставок оружия из США, вызванная конфликтом на Ближнем Востоке, серьезно отразится на Украине.