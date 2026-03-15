Посол РФ в Словакии Андреев: Надежды на разблокировку «Дружбы» пока нет

Посол России в Словакии Сергей Андреев прокомментировал возможную разблокировку нефтепровода «Дружба». Об этом он высказался в эфире телеканала «Соловьев Live».

Андреев оценил шансы на разблокировку нефтепровода «Дружба» и заявил, что подобной надежды пока нет. По его мнению, обсуждать соглашение по трубопроводу преждевременно, поскольку этот вопрос зависит от позиции Украины.

«А в этой позиции я пока никаких существенных изменений не наблюдаю, скорее наоборот», — заключил дипломат.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не пустит нефть по трубопроводу «Дружба». «Нашей обязанностью является оказывать давление [на Зеленского], и мы будем оказывать», — добавил он.