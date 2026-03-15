Россия
20:17, 15 марта 2026Россия

В России сообщили о тревоге Зеленского из-за действий ЕС

Пушков: Зеленский волнуется, что ЕС может снова начать закупать российскую нефть
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский волнуется, что Европейский союз (ЕС) может снова начать закупать российскую нефть. Об этом написал сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Зеленского более всего тревожит, примет ли Евросоюз коллективное решение начать вновь закупать российскую нефть в условиях, когда около 22-25 процентов ее более не поступает на мировые рынки в условиях войны в Персидском заливе», — говорится в публикации.

По словам Пушкова, Зеленский понимает, что снятие бойкота с поставок российских нефти и газа в Европу станет «шагом в сторону» от конфликта и безумной поддержки Украины.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Европейский союз перестать «плясать под дудку» Владимира Зеленского и отменить запрет на поставки российской нефти.

