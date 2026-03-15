Пушков: Зеленский волнуется, что ЕС может снова начать закупать российскую нефть

Украинский лидер Владимир Зеленский волнуется, что Европейский союз (ЕС) может снова начать закупать российскую нефть. Об этом написал сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Зеленского более всего тревожит, примет ли Евросоюз коллективное решение начать вновь закупать российскую нефть в условиях, когда около 22-25 процентов ее более не поступает на мировые рынки в условиях войны в Персидском заливе», — говорится в публикации.

По словам Пушкова, Зеленский понимает, что снятие бойкота с поставок российских нефти и газа в Европу станет «шагом в сторону» от конфликта и безумной поддержки Украины.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Европейский союз перестать «плясать под дудку» Владимира Зеленского и отменить запрет на поставки российской нефти.