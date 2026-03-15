Украинский лидер Владимир Зеленский волнуется, что Европейский союз (ЕС) может снова начать закупать российскую нефть. Об этом написал сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Зеленского более всего тревожит, примет ли Евросоюз коллективное решение начать вновь закупать российскую нефть в условиях, когда около 22-25 процентов ее более не поступает на мировые рынки в условиях войны в Персидском заливе», — говорится в публикации.
По словам Пушкова, Зеленский понимает, что снятие бойкота с поставок российских нефти и газа в Европу станет «шагом в сторону» от конфликта и безумной поддержки Украины.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Европейский союз перестать «плясать под дудку» Владимира Зеленского и отменить запрет на поставки российской нефти.