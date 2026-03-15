08:22, 15 марта 2026

В США испугались стремительной потери союзников из-за Ирана

Дэвис: США теряют союзников быстрее, чем терпят неудачу в Персидском заливе
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Соединенные Штаты стремительно теряют союзников из-за конфликта с Ираном. Об этом заявил в соцсети X американский генерал в отставке, военный аналитик Дэниел Дэвис.

«Сначала Испания, а теперь Италия. Мы теряем союзников быстрее, чем терпим неудачу в Персидском заливе. Эти необдуманные военные действия вредят нашим интересам-как экономическим, так и военным, а также подрывают нашу репутацию», — выразил свою позицию эксперт. По его словам, ситуация будет все сильнее ухудшаться, прежде чем появится намек на ее улучшение.

Таким комментарием Дэвис отреагировал на заявление премьер-министра Италии Джорджи Мэлони, что страна «выведет войска из возглавляемой США военной операции на Ближнем Востоке и не будет участвовать в войне против Ирана».

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией. Он обвинил Мадрид в несоблюдении соглашения о сотрудничестве с НАТО, после того как тот запретил Вашингтону использовать базы на своей территории для нанесения ударов по Ирану.

