В заявлениях Трампа увидели мрачный прогноз для Зеленского

04:43, 15 марта 2026Мир

Дубинский оценил заявления Трампа и увидел в них мрачный прогноз для Зеленского
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале оценил заявления президента США Дональда Трампа и увидел в них мрачный прогноз для украинского лидера Владимира Зеленского.

В частности, парламентарий прокомментировал заявление о том, что Зеленский — «последний человек, чья помощь» понадобится Штатам.

«До краха режима зелебобика 170 дней. А может и меньше — с такими новостями», — отметил Дубинский.

Ранее Зеленский выразил обеспокоенность из-за решения США смягчить санкции на российскую нефть. По его мнению, это решение пополнит бюджет России на сумму около 10 миллиардов долларов.

