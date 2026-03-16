07:01, 16 марта 2026

82-летнего Роберта Де Ниро назвали нищим из-за внешнего вида на фото папарацци

Мария Винар

Фото: Fernando Ramales / Backgrid / Legion-Media

Читатели издания Daily Mail назвали американского актера Роберта Де Ниро нищим из-за внешнего вида на прогулке по Нью-Йорку. Фото и комментарии появились на одноименном сайте.

82-летний артист попал в объективы папарацци в районе Трайбека. Так, мужчина предстал перед камерами в темно-синем спортивном костюме, серой футболке и кроссовках. Кроме того, на нем присутствовали черная шапка, полосатый шарф и очки с прозрачными линзами.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу образа знаменитости. «Ему 82 года, и он уже немолод», «Похоже на опустившуюся нищету. Куда же делась мода?», «Наступила старость», «Мне невыносимо на него смотреть», «Выглядит ужасно», — писали хейтеры.

Однако нашлись и те юзеры, которые встали на защиту Де Ниро: «Легенда. Надеюсь, у него все хорошо», «Мне кажется, он выглядит очень бодрым. Отличный актер», «Он отлично выглядит!», «Он двигается быстрее, чем большинство 50-летних, которых я знаю», «Для своего возраста он выглядит неплохо».

Ранее сообщалось, что американский актер и комик Стив Карелл попал на обложку журнала L'Officiel Hommes и удивил фанатов внешностью.

    82-летнего Роберта Де Ниро назвали нищим из-за внешнего вида на фото папарацци

