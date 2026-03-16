19:54, 16 марта 2026Авто

Автомобилистам дали рекомендации по смене шин этой весной

Синоптик Ильин посоветовал водителям не торопиться со сменой шин
Марина Аверкина

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Несмотря на установившуюся в столичном регионе теплую весеннюю погоду, синоптики призвали автомобилистов повременить с переходом на летние шины. Ночами в Москве и Подмосковье будут сохраняться заморозки, заявил порталу 360.ru специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, до окончания марта столбики термометров по ночам будут опускаться до минус трех градусов, поэтому гололедицы на многих столичных дорогах, включая центр Москвы, не избежать. Наиболее опасным временем синоптик назвал вторую половину ночи и утренние часы, когда высок риск образования гололедицы. Ильин отметил, что в местах большего скопления снега таяние будет проходить медленнее. Тем более в городе местами сохраняются объемные сугробы.

По этим причинам он считает, что «переобувать» машину сейчас точно не стоит. Эксперт напомнил, что и в апреле расслабляться не надо. В истории наблюдений первая декада середины весны в Москве и Подмосковье может быть с метелями.

Ильин считает, что принимать решение о смене покрышек водитель должен с учетом условий эксплуатации машины, типичных маршрутов передвижения и наличия на пути следования грунтовых дорог.

Ранее стало известно, что московские автовладельцы неожиданно столкнулись с дефицитом пунктов мойки машин. В столице функционирует около шести тысяч автомоек различных типов и форматов обслуживания, но этого не хватает для обслуживания нескольких миллионов легковых автомобилей.

    Последние новости

    Глава Генштаба рассказал о создании полосы безопасности в зоне СВО

    Европейцы не захотели отправлять военных в Ормузский пролив

    Зумеры начали спасать торговые центры

    ЦСКА попросил отменить удаление главного тренера в матче с «Балтикой»

    Немец неудачно отдохнул в Нью-Йорке и потребовал 20 миллионов долларов компенсации

    Лишенный российского гражданства комик рассказал о служащем в ВСУ брате

    Зумеры нашли замену ипотеке в России

    Москвичей предупредили о возвращении заморозков

    Неожиданно вернувшаяся в соцсети Меган Фокс вышла в свет в откровенном образе

    Глава Генштаба назвал зону СВО с наиболее упорными боями

    Все новости
