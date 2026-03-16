06:01, 16 марта 2026

Безобидная ложь молодой матери аукнулась ей спустя четверть века

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Elena_Crestwood36 рассказала, как безобидная ложь почти на четверть века изменила ее взаимоотношения с сыном. По словам женщины, все началось 24 года назад, когда ее шестилетний сын подарил ей на день рождения кружку с изображением ламантина.

«Он расстроился, так как ему показалось, что я не в восторге от подарка. Тогда я заверила его, что он мне очень нравится, добавив, что ламантины — мои любимые животные на свете. С тех пор подарки от него на тему ламантинов стали для меня обычным делом. Футболки с ламантинами, календари с ламантинами, пивные кружки с ламантинами и многое другое. 24 года вещей с ламантинами, которые я с гордостью демонстрирую у себя дома», — написала женщина.

Автор добавила, что ничего не имеет против ламантинов, но они никогда не были ее любимыми животными. И пусть они кажутся ей очень добрыми созданиями, но в целом они не вызывают у нее никаких особенных эмоций.

«Я сказала, что люблю ламантинов, только чтобы успокоить своего маленького сына. Год за годом я продолжала лгать, потому что это было безобидно, и я уже слишком увлеклась, чтобы сказать ему правду. Обман достиг своего апогея. В следующем году мне исполнится 55 лет, а ему — 30. На Рождество он забронировал для нас двоих поездку во Флориду, чтобы посмотреть на ламантинов», — рассказала женщина.

Она добавила, что никогда не планирует раскрывать свой маленький секрет сыну, но надеется, что поездка пройдет успешно, и она получит новые хорошие воспоминания о времени, проведенном с семьей.

