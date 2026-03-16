08:34, 16 марта 2026Экономика

Безработица в одном из регионов России превысила 25 процентов

РИА Новости: Ингушетия оказалась регионом с самой высокой безработицей — 25,5 %
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По итогам IV квартала прошлого года Москва, Новгородская и Калужская области стали регионами России с самыми низкими (меньше процента) показателями безработицы. Это показало исследование, проведенное РИА Новости.

В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и в Нижегородской области безработица достигла процента. Ниже полутора процентов показали семнадцать регионов.

В целом по итогам последнего квартала минувшего года, в 58 регионах России безработица оказалась ниже общероссийского уровня. В двух она превысила десять процентов. Самые высокие показатели зафиксированы в республиках Северного Кавказа. В конце рейтинга разместилась Ингушетия с результатом в 25,5 процента.

Отмечается, что сильнее всего (по сравнению с IV кварталом 2024 года) безработица упала в 59 регионах, причем наиболее резкая динамика зафиксирована в Кабардино-Балкарии (минус 2,5 процентных пункта), в Якутии (минус 2,2 процентных пункта) и в Чечне (минус 1,7 процентных пункта).

Самый сильный рост продемонстрировали Карачаево-Черкесия (плюс 1,8 процентных пункта), Архангельская область (плюс 0,9 процентных пункта) и в Забайкальский край (плюс 0,5 процентных пункта).

По информации Банка России ситуация на российском рынке труда продолжает смягчаться. Однако, если в декабре предложение труда преобладало над спросом, то в январе вновь начал расширяться дефицит кадров. При этом показатель безработицы перестал падать.

