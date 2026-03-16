«Челси» оштрафовали за финансовые нарушения при Абрамовиче

«Челси» дали штраф в 10,75 млн фунтов за финансовые нарушения в эпоху Абрамовича

Независимая комиссия Английской Премьер-лиги (АПЛ) оштрафовала «Челси» на 10,75 миллионов фунтов за финансовые нарушения, совершенные в эпоху правления российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«В результате расследования было установлено, что в период с 2011 по 2018 год третьими лицами, связанными с клубом, осуществлялись скрытые платежи игрокам, незарегистрированным агентам и прочим людям», — говорится в заявлении лиги. Кроме того, указано, что «Челси» активно содействовал расследованию, что стало смягчающим обстоятельством.

АПЛ запретила лондонцам подписывать игроков в академию в течение следующих девяти месяцев. Кроме того, она наложила условный годовой запрет на трансферы в основную команду с испытательным сроком на два года.

Отмечается, что лондонскому клубу дали штраф за выплаты Эдена Азара, Нголо Канте и Сулейману Керимову за трансферы Виллиана и Самюэля Это′О. В сентябре 2025 года Футбольная ассоциация Англии (ФА) предъявила «Челси» обвинения в 74 нарушениях, совершенных в период с 2009 по 2022 годы.