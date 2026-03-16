08:14, 16 марта 2026Экономика

Цены на российский уголь взлетели

«Ъ»: Стоимость российского угля в Азии взлетела вслед за ростом цен на газ
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

За неделю со 2 по 8 марта стоимость российских углей на азиатских рынках взлетела из-за конфликта на Ближнем Востоке и последовавшей вслед за ним активизации торгов в Южной Корее. Об этом со ссылкой на данные Neft Research пишет «Коммерсантъ».

Уголь калорийностью 6000 килокалорий на килограмм подорожал до рекордных с декабря 2024 года 96,7 доллара за тонну, что на 13,6 процента выше, чем неделей ранее, и на 16,8 процента больше, чем в тот же период в прошлом году. Уголь калорийностью 5500 вырос в цене на 6,7 процента в недельном и на 16,4 процента в годовом выражении.

Вместе с тем партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов отметил, что потенциал дальнейшего повышения котировок ограничен, потому весна традиционно снижает спрос на топливо. По этой же причине вряд ли можно ожидать существенного роста объемов продаж российских поставщиков.

По словам эксперта, ситуация позволит только несколько улучшить финансовые показатели экспорта, хотя для большинства российских производителей он по-прежнему убыточен.

Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов считает, что в случае долгосрочного перекрытия Ормузского пролива и новых повреждений инфраструктуры по производству сжиженного природного газа (СПГ) стоимость угля в мире поднимется. Соответственно, в среднесрочной перспективе российское топливо также станет более востребованным в мире.

В свою очередь, директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Евгений Грачев отметил, что платить за уголь готовы в основном в Южной Корее, а вот в Китае потребность в импорте невелика из-за больших запасов, и там цены растут скромнее. Если учитывать повышение стоимости фрахта, то российские экспортеры не получают никакого выигрыша, то есть поддержку получают только компании, имеющие доступ на премиальные рынки.

Ранее сообщалось, что в начале марта ряд российских угледобывающих компаний начал приостанавливать продажи в Китай из-за нескольких случаев схода поездов с рельсов на востоке России, что нарушило график вывоза топлива. Убытки российских угольных компаний по итогам 2025 года, по данным Росстата, превысили 400 миллиардов рублей.

