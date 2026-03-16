13:09, 16 марта 2026Россия

Для поиска одного из трех пропавших под Москвой детей создадут искусственную волну на реке

Никита Абрамов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Подмосковье для поиска одного из трех пропавших детей на реке создадут искусственную волну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб поисковой операции.

«Принято решение с помощью аэролодок создать искусственную волну для поиска третьего ребенка», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, осмотр акватории реки с моста начнут 16 марта. Помимо того, на данный момент продолжаются водолазные работы. К поискам также планируют привлечь кинологов.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в подмосковном Звенигороде во время прогулки в субботу, 7 марта. Как установили следователи, дети купили в магазине шоколад и направились к реке, у которой часто проводили время. Там они провалились под лед. 11 марта одного из мальчиков нашли без признаков жизни в двух километрах от района пропажи. Через два дня в пяти километрах от него обнаружили второе тело.

    Последние новости

    Российская армия с утра бьет по Киеву. Есть удары по центру города. Что известно к этому часу?

    «Инопланетный корабль» достигнет Юпитера

    В Кремле отреагировали на сообщения о прибытии нового лидера Ирана в Россию

    Женщина со словами «не кричи, тебя никто не спасет» схватила российскую школьницу

    У российского депутата нашли незаконный доход на десятки миллионов рублей

    Страна НАТО компенсировала России снижение поставок овощей из Ирана

    Для поиска одного из трех пропавших под Москвой детей создадут искусственную волну на реке

    Раскрыты подозрительные схемы «потребительского экстремизма» в регионах России

    Появилось видео с попавшими под винты речного трамвайчика в Москве людьми

    В числе причин нападения на Иран назвали конкуренцию на рынке фисташек

    Все новости
