12:54, 16 марта 2026Мир

Франция предложила способ примирения Израиля и Ливана

The Guardian: Израилю предложили обменять авиаудары на признание от Ливана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает французскую инициативу по нормализации отношений с Ливаном. Согласно проекту, Бейрут официально признает еврейское государство в обмен на прекращение израильских авиаударов и вывод войск с пяти позиций на юге страны. Об этом сообщает The Guardian.

По данным источников, израильские военные продолжают удерживать эти районы, что нарушает условия перемирия, достигнутого в ноябре 2024 года. Окончательное решение по французскому плану Нетаньяху пока не принял.

Аналитики в Вашингтоне предупреждают, что «терпение» США в отношении ливанского фронта может иссякнуть после завершения основной кампании против Ирана.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Ливан может лишиться территории, если не разоружит радикальное движение «Хезболла». «Ливанское правительство, которое было введено в заблуждение и не выполнило свое обязательство по разоружению "Хезболла", будет платить все большую цену в виде ущерба инфраструктуре и потери территории», — заявил глава оборонного ведомства.

