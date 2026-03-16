16:19, 16 марта 2026Мир

Германия отказала Трампу

Писториус о призыве США отправить корабли в Ормузский пролив: Это не наша война
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ответил отказом на призыв президента США Дональда Трампа направить военные корабли в Ормузский пролив, отметив, что конфликт с Ираном — не война Германии. Его слова передает агентство DPA.

«Это не наша война, мы ее не начинали. Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует», — заявил глава Минобороны.

По словам Питориуса, США и Израиль сами «выбрали путь» военного конфликта, в то время как Германия высказала умеренную критику. Министр добавил, что следующий шаг грозит втянуть ФРГ в этот конфликт.

Ранее Трамп заявил, что КНР, Франция, Япония, Корея и Британия должны охранять Ормузский пролив с помощью военных кораблей.

