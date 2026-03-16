Гинеколог раскрыла особенности осмотра девственниц

Гинеколог Юлия Маневская заявила, что осмотр девственниц происходит с некоторыми особенностями, которых нет на осмотре женщин, у которых уже был секс. Их она раскрыла в ходе интервью для YouTube-канала журналистки Елены Воротиловой.

По словам Маневской, если к медику пришла девственница, ему необходимо осматривать влагалище исключительно с внешней стороны. Что касается ультразвукового исследования, оно обычно проводится через живот, но если жировая прослойка не позволит увидеть полную картину, то его придется делать через прямую кишку, пояснила специалистка.

Она также поделилась необычным случаем, который произошел с ее коллегой. «У меня был случай, когда доктор девственнице влезла маленьким зеркальцем во влагалище. Конечно, у нее был шок. Она была мусульманкой, у нее свадьба накануне, и здесь произошла вот такая вот история», — рассказала Маневская. В связи с этим она подчеркнула, что врач должен быть компетентным при взаимодействии с такими женщинами.

