Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 16 марта 2026

Гинеколог раскрыла особенности осмотра девственниц

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock / Fotodom  

Гинеколог Юлия Маневская заявила, что осмотр девственниц происходит с некоторыми особенностями, которых нет на осмотре женщин, у которых уже был секс. Их она раскрыла в ходе интервью для YouTube-канала журналистки Елены Воротиловой.

По словам Маневской, если к медику пришла девственница, ему необходимо осматривать влагалище исключительно с внешней стороны. Что касается ультразвукового исследования, оно обычно проводится через живот, но если жировая прослойка не позволит увидеть полную картину, то его придется делать через прямую кишку, пояснила специалистка.

Она также поделилась необычным случаем, который произошел с ее коллегой. «У меня был случай, когда доктор девственнице влезла маленьким зеркальцем во влагалище. Конечно, у нее был шок. Она была мусульманкой, у нее свадьба накануне, и здесь произошла вот такая вот история», — рассказала Маневская. В связи с этим она подчеркнула, что врач должен быть компетентным при взаимодействии с такими женщинами.

Ранее уролог Артур Богатырев предупредил мужчин, что если у них появились неприятно пахнущие выделения из пениса, то стоит обратиться в больницу. Кислый запах в сочетании с зудом и покраснением головки полового члена он назвал признаком кандидоза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о продолжающейся третий день атаке дронов на Москву

    Взятки на 90 миллионов рублей обернулись для российского бизнесмена судом

    В России утвердили новый ГОСТ для проведения квестов

    Военнослужащим США предрекли сложности в Иране

    В России раскрыли самые успешные направления в зоне СВО

    Безработица в одном из регионов России превысила 25 процентов

    Названо число сбитых за ночь над российскими регионами беспилотников

    Гинеколог раскрыла особенности осмотра девственниц

    Трамп раскрыл реакцию других стран на его призыв охранять Ормузский пролив

    Назван тип атакующих Москву третий день подряд дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok