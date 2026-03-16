Глава немецких демократов обрила голову налысо после провала на выборах

Глава немецких демократов Бюттнер обрила голову налысо после провала на выборах

Генеральный секретарь немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Николь Бюттнер побрилась налысо после своего обещания сделать это при провале на выборах в ландтаг Баден-Вюртемберга. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Никаких оправданий. Я заключила это пари, я его проиграла, и я выполняю данное мною слово», —заявила Бюттнер, демонстрируя свой образ. При этом политик улыбается и выглядит довольной.

В январе Бюттнер пообещала побриться налысо в случае провала на выборах в ландтаг (региональный парламент) земли Баден-Вюртемберг. Тогда она выразила уверенность, что ей не придется этого делать, поскольку партия преодолеет необходимый барьер в пять процентов голосов.