01:20, 16 марта 2026Мир

Глава немецких демократов Бюттнер обрила голову налысо после провала на выборах
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Генеральный секретарь немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Николь Бюттнер побрилась налысо после своего обещания сделать это при провале на выборах в ландтаг Баден-Вюртемберга. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Никаких оправданий. Я заключила это пари, я его проиграла, и я выполняю данное мною слово», —заявила Бюттнер, демонстрируя свой образ. При этом политик улыбается и выглядит довольной.

В январе Бюттнер пообещала побриться налысо в случае провала на выборах в ландтаг (региональный парламент) земли Баден-Вюртемберг. Тогда она выразила уверенность, что ей не придется этого делать, поскольку партия преодолеет необходимый барьер в пять процентов голосов.

    Последние новости

    Раскрыты подробности гибели сына известного российского бойца в зоне СВО

    Школьный учитель два года тайно снимал видео под юбками у коллег

    Украинский военный обвинил Зеленского, Залужного и Сырского в провале контрнаступления ВСУ

    В США признали способность Ирана влиять на мировую экономику

    Яркий зеленый свет в небе вызвал панику в Турции

    В Британии заявили о переходе от США к Ирану инициативы в войне

    В Италии назвали Крым примером для остального мира

    Глава немецких демократов обрила голову налысо после провала на выборах

    Политолог объяснил цель фейков о смерти Нетаньяху

    Песков оценил ситуацию в зоне проведения спецоперации

    Все новости
