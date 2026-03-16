Глыба льда рухнула на пенсионерку и мать с младенцем в российском городе

В Нижней Туре глыба льда рухнула на мать с младенцем, пенсионерку и ее пса

В Нижней Туре Свердловской области глыба льда обрушилась на мать с младенцем в коляске, пенсионерку и ее пса. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел рядом с домом на улице Машиностроителей. Отмечается, что его жильцы много раз просили убрать снег с крыш.

В результате случившегося, сообщает Baza, 74-летняя женщина попала в больницу с травмами, а девушка получила ушибы. Сильнее всего рухнувшая глыба ранила собаку — за ее жизнь борются ветеринары. Ребенок чудом не пострадал, однако коляска была сломана.

Директор управляющей компании, обслуживающей дом, с крыши которого сошла глыба льда, заявил журналистам, что не в курсе, откуда она появилась на крыше. Мужчина заверил, что коммунальщики исправно убирали крышу от снега и льда.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, местный Следком возбудил уголовное дело.

В марте в Удмуртии двоих десятилетних школьников завалило снегом, упавшим с крыши. Детей вызволили из плена прохожие, пострадавших доставили в больницу.

