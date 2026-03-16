01:52, 16 марта 2026

В США признали способность Ирана влиять на мировую экономику

NYT: США недооценили способность Ирана влиять на мировую экономику
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Администрация американского президента Дональда Трампа признала, что недооценила способность Ирана подорвать мировую экономику через закрытие Ормузского пролива, пишет The New York Times (NYT).

Как указало издание, в ходе второй недели войны руководство США признало, что готовность и способность Ирана подорвать мировую экономику, оказались выше, чем предполагал Белый дом.

«Как и возможности Тегерана расширить войну на весь регион», — говорится в статье.

Ранее ООН заявила, что длительная блокировка Ормузского пролива приведет к подорожанию продуктов.

