В США признали способность Ирана влиять на мировую экономику

NYT: США недооценили способность Ирана влиять на мировую экономику

Администрация американского президента Дональда Трампа признала, что недооценила способность Ирана подорвать мировую экономику через закрытие Ормузского пролива, пишет The New York Times (NYT).

Как указало издание, в ходе второй недели войны руководство США признало, что готовность и способность Ирана подорвать мировую экономику, оказались выше, чем предполагал Белый дом.

«Как и возможности Тегерана расширить войну на весь регион», — говорится в статье.

Ранее ООН заявила, что длительная блокировка Ормузского пролива приведет к подорожанию продуктов.