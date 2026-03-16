01:20, 16 марта 2026Мир

Политолог Ежов: Фейки о смерти Нетаньяху направлены на дестабилизацию в Израиле
Марина Совина (ночной редактор)
Биньямина Нетаньяху. Фото: Joe Raedle / Getty Images

Распространение слухов о смерти премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направлено на дестабилизацию ситуации в стране, заявил политолог Дмитрий Ежов. Об этом пишут «Известия».

«Распространение подобного рода информации, безусловно, направлено на то, чтобы дестабилизировать обстановку», — объяснил он.

По словам политолога, информационная политика Израиля закрытая. По мнению специалиста, это приводит к распространению фейков. Он напомнил, что сегодня технологии очень развиты: определить, где правда, а где ложь, достаточно сложно.

Ранее Нетаньяху опроверг слухи о своей гибели на видео из кофейни.

    Последние новости

    Раскрыты подробности гибели сына известного российского бойца в зоне СВО

    Школьный учитель два года тайно снимал видео под юбками у коллег

    Украинский военный обвинил Зеленского, Залужного и Сырского в провале контрнаступления ВСУ

    В США признали способность Ирана влиять на мировую экономику

    Яркий зеленый свет в небе вызвал панику в Турции

    В Британии заявили о переходе от США к Ирану инициативы в войне

    В Италии назвали Крым примером для остального мира

    Глава немецких демократов обрила голову налысо после провала на выборах

    Политолог объяснил цель фейков о смерти Нетаньяху

    Песков оценил ситуацию в зоне проведения спецоперации

    Все новости
