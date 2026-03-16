Политолог объяснил цель фейков о смерти Нетаньяху

Политолог Ежов: Фейки о смерти Нетаньяху направлены на дестабилизацию в Израиле

Распространение слухов о смерти премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направлено на дестабилизацию ситуации в стране, заявил политолог Дмитрий Ежов. Об этом пишут «Известия».

«Распространение подобного рода информации, безусловно, направлено на то, чтобы дестабилизировать обстановку», — объяснил он.

По словам политолога, информационная политика Израиля закрытая. По мнению специалиста, это приводит к распространению фейков. Он напомнил, что сегодня технологии очень развиты: определить, где правда, а где ложь, достаточно сложно.

Ранее Нетаньяху опроверг слухи о своей гибели на видео из кофейни.

