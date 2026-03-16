Мир
14:42, 16 марта 2026

Лавров указал на ошибку США и Израиля

Лавров: США и Израиль понимают, что заблуждались в быстрой операции в Иране
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

США и Израиль сейчас понимают, что заблуждались в возможности проведения быстрой операции против Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Если они рассчитывали, что они за сутки, за несколько часов достигнут задачи полностью покорить себе это государство, то, наверное, они уже сейчас понимают, насколько они ошибались», — отметил глава российского МИД.

По словам Лаврова, неспровоцированная агрессия против Ирана не могла остаться без реакции, страна вынуждена защищаться.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

