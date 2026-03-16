05:01, 16 марта 2026

Любителей одной сексуальной практики предупредили о риске рака

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ORION PRODUCTION / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Юлия Маневская заявила, что анальный секс может привести к возникновению множества серьезных заболеваний. Любителей этой сексуальной практики она предупредила о рисках в интервью для YouTube-канала журналистки Елены Воротиловой.

Маневская предупредила, что прямая кишка не предназначена для введения полового члена и что в данной зоне отсутствует естественная смазка. По этой причине как самой женщине, так и ее партнеру необходимо психологически и физиологически подготовиться к этой сексуальной практике.

Опасными последствиями анального секса врач назвала трещины, разрывы, геморрой и заражение вирусом папилломы человека, который связан с риском рака прямой кишки.

Маневская добавила, что особую опасность также несет переход от анального секса сразу к вагинальному. Гинеколог объяснила, что попадание микрофлоры из первой зону во вторую тоже может приводить к различным заболеваниям, к примеру, бактериальному вагинозу.

Ранее гинеколог Алисса Двек рассказала о причинах снижения либидо у женщин с возрастом. По ее словам, интерес к сексу может угаснуть из-за гормональных изменений.

