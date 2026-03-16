Макрон рассказал о разговоре с президентом Ирана

Макрон сообщил, что призвал Пезешкиана к деэскалации в ходе разговора

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что призвал своего иранского коллегу Масуда Пезешкиана к деэскалации в ходе телефонного разговора. Детали беседы он раскрыл в соцсети Х.

«Я только что беседовал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Я попросил его немедленно положить конец неприемлемым нападениям, которые Иран совершает, будь то напрямую или через посреднические группы», — заявил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что Франция действует «исключительно в оборонительных целях, стремясь защитить свои интересы, интересы своих региональных партнеров и свободу судоходства».

Ранее Макрон сообщил об уходе из жизни французского военного во время атаки на базу в иракском регионе Эрбиль.