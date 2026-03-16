Момент падения боеприпаса рядом с людьми в Израиле попал на видео

Полиция Израиля показала падение кассетного боеприпаса в Тель-Авиве возле людей

Полиция Израиля опубликовала видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено падение кассетного боеприпаса у Тель-Авива возле людей. Соответствующие кадры размещены в Telegram-канале пресс-службы полиции.

В публикации уточняется, что в результате ракетного обстрела в районе Тель-Авива упали кассетные бомбы, причинив ущерб в нескольких местах.

«На одном из участков видно, как граждане не находятся в укрытии и рядом с ними упал кассетный боеприпас, в результате чего трое мирных жителей получили незначительные травмы», — отмечается в сообщении.

Ранее командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции, генерал Маджид Мусави рассказал, что Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел территории Израиля с помощью 30 сверхтяжелых баллистических ракет. Операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения еврейского государства.

