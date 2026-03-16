Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:36, 16 марта 2026

Момент падения боеприпаса рядом с людьми в Израиле попал на видео

Полиция Израиля показала падение кассетного боеприпаса в Тель-Авиве возле людей
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Полиция Израиля опубликовала видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено падение кассетного боеприпаса у Тель-Авива возле людей. Соответствующие кадры размещены в Telegram-канале пресс-службы полиции.

В публикации уточняется, что в результате ракетного обстрела в районе Тель-Авива упали кассетные бомбы, причинив ущерб в нескольких местах.

«На одном из участков видно, как граждане не находятся в укрытии и рядом с ними упал кассетный боеприпас, в результате чего трое мирных жителей получили незначительные травмы», — отмечается в сообщении.

Ранее командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции, генерал Маджид Мусави рассказал, что Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел территории Израиля с помощью 30 сверхтяжелых баллистических ракет. Операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения еврейского государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok