Мужчина увидел жену с другим и устроил стрельбу около больницы

В Таиланде мужчина увидел жену в машине с любовником и устроил стрельбу

В Таиланде мужчина увидел жену садящейся в машину к другому и устроил стрельбу на улице около больницы. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 9 марта в городе Краби на юге страны. Полицию вызвали люди, которые слышали несколько выстрелов около клиники. Одна из пуль попала в припаркованную машину. Водитель рассказал, что принял выстрелы за фейерверк, но потом пуля пробила колесо его автомобиля. На месте сотрудники полиции нашли девять пистолетных гильз.

В ходе расследования выяснилось, что стрельбу устроил таец, чье имя не раскрывается. Он подозревал жену в неверности и следил за ней вместе с другом. Около больницы мужчины увидели, как она садится в машину к незнакомцу. Муж подошел к автомобилю и постучал в стекло. Водитель сразу же нажал на газ. Обманутый муж выхватил пистолет и начал стрелять вслед машине в приступе ревности. В ходе инцидента никто не пострадал. Другой информации полиция не предоставила.

