13:03, 16 марта 2026Путешествия

На борту самолета началась паника из-за загоревшегося вейпа

На борту самолета Virgin Australia загорелось электронное устройство для курения
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: PilgrimSirAlex / Shutterstock / Fotodom

Экипаж самолета авиакомпании Virgin Australia объявил о чрезвычайном положении из-за пожара в салоне — у пассажира загорелось электронное устройство для курения. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел 15 марта на рейсе из Брисбена в Мельбурн, Австралия. Когда лайнер подлетал к воздушной гавани назначения, на борту началась паника из-за загоревшегося вейпа. Бортпроводники оперативно отреагировали на ситуацию и потушили возгорание.

Уточняется, что воздушное судно благополучно приземлилось на аэродроме. В качестве меры предосторожности Boeing 737-800 встретили сотрудники экстренных служб. Пострадавших нет.

Ранее птица разбила лобовое стекло самолета с 145 пассажирами на борту. Экипаж воздушного судна объявил чрезвычайную ситуацию и развернул борт в небе.

