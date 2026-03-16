На борту самолета началась паника из-за загоревшегося вейпа

На борту самолета Virgin Australia загорелось электронное устройство для курения

Экипаж самолета авиакомпании Virgin Australia объявил о чрезвычайном положении из-за пожара в салоне — у пассажира загорелось электронное устройство для курения. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел 15 марта на рейсе из Брисбена в Мельбурн, Австралия. Когда лайнер подлетал к воздушной гавани назначения, на борту началась паника из-за загоревшегося вейпа. Бортпроводники оперативно отреагировали на ситуацию и потушили возгорание.

Уточняется, что воздушное судно благополучно приземлилось на аэродроме. В качестве меры предосторожности Boeing 737-800 встретили сотрудники экстренных служб. Пострадавших нет.

Ранее птица разбила лобовое стекло самолета с 145 пассажирами на борту. Экипаж воздушного судна объявил чрезвычайную ситуацию и развернул борт в небе.